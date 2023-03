Agenten mishandeld bij flinke knokpartij na FC Volendam - Emmen

PSV via kansenre­gen tegen B-team ADO Den Haag simpel naar halve finales KNVB Beker

PSV ligt na een probleemloze exercitie tegen ADO Den Haag nog altijd op koers voor prolongatie van de bekerwinst. De Eindhovenaren wonnen het kwartfinaleduel in de TOTO KNVB Beker met 3-1. Een graai in de ballenbak van de KNVB bepaalt zaterdag of dat via één of twee topwedstrijden moet.