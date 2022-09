Afwezigen en opstellingen: bekijk hier het laatste nieuws rond jouw favoriete eredivisieclub

FC Utrecht - NEC (vrijdag, 20.00 uur)

Bijzonderheden: aanvoerder Nick Viergever, vorige week absent in het duel met Vitesse, is voor de ontmoeting met NEC van vanavond nog steeds een twijfelgeval bij FC Utrecht. De verdediger behoort wel weer tot de wedstrijdselectie. Dat geldt nog niet voor Mike van der Hoorn, die al wel weer mee traint met de selectie van Henk Fraser.

Afwezig: Mahi, Van der Hoorn, Hendriks, St. Jago, Ramselaar.

Vermoedelijke opstelling: Barkas; Klaiber, Van der Maarel, Sagnan, Van der Kust; Sylla, Bozdogan, Toornstra, Boussaid; Dost, Douvikas.

Bijzonderheden: NEC kan waarschijnlijk niet beschikken over Oussama Tannane. De middenvelder is al de hele week ziek. Dat de Nijmeegse club zwaar afhankelijk is van de creativiteit van Tannane blijkt wel uit het feit dat hij dit seizoen zeventien kansen creëerde, verreweg het meeste van alle NEC’ers.

Afwezig: Tannane, Kramer, Bruijn, De Wolf.

Vermoedelijke opstelling: Cillessen; Van Rooij, Márquez, Verdonk, El Karouani; Schöne, Proper, Duelund; Tavsan, Marques, Mattsson.

Sparta Rotterdam - FC Groningen (zaterdag, 16.30 uur)

Bijzonderheden: Tobias Lauritsen staat bij Sparta in de spits tegen FC Groningen. Hij viel vorige week tegen Feyenoord (3-0) uit na een duel met Gernot Trauner, maar de Noor is goed hersteld. Lauritsen is de onbetwiste eerste spits van Sparta met drie treffers in zes eredivisieduels.

Afwezig: Coremans (schouder).

Vermoedelijke opstelling: Olij; Sambo, Vriends, Auassar, Pinto; De Guzmán, Kitolano; Namli, Mijnans, Van Crooij; Lauritsen.

Bijzonderheden: Florian Krüger en Ricardo Pepi kunnen volgens Frank Wormuth nog geen hele wedstrijd aan. Daarom zal de oefenmeester, net als tegen SC Cambuur, de ene spits waarschijnlijk na een helft of uur wisselen voor de ander.

Afwezig: Ngonge (disciplinair geschorst).

Vermoedelijke opstelling: Verrips; Kasanwirjo, Te Wierik, Balker, Määttä; Pelupessy, Valente, Duarte; Suslov, Pepi, Abraham.

Volledig scherm Cyril Ngonge. © Pro Shots / Niels Boersema

Vitesse - FC Volendam (zaterdag, 18.45 uur)

Bijzonderheden: Vitesse herdenkt met de Airborne-wedstrijd de Slag om Arnhem in de Tweede Wereldoorlog. Coach Thomas Letsch onderkent het belang van het duel in GelreDome. ,,Als je in Arnhem werkt, is de Airborne deel van de geschiedenis. Ik vind het bijzonder mooi wat hier elk jaar allemaal wordt georganiseerd. De wedstrijd is voor Vitesse altijd belangrijk.”

Afwezig: Dijks (knie).

Vermoedelijke opstelling: Scherpen; Arcus, Flamingo, Meulensteen, Cornelisse, Wittek; Bero, Tronstad, Kozlowski; Bialek, Vidovic.

Bijzonderheden: Volendam kreeg liefst veertien treffers tegen in de laatste drie duels en met twintig tegentreffers is het ook de club met de meeste tegengoals in de eredivisie. Aanvallende middenvelder Francesco Antonucci is bijna hersteld van zijn blessure.

Afwezig: Twight, Flint.

Vermoedelijke opstelling: Stankovic; Plat, Mbuyamba, Mirani, Murkin; Benamar, Oristanio, Eiting; Van Mieghem, Mühren, B. Ould-Chikh.

RKC Waalwijk - Cambuur (zaterdag, 20.00 uur)

Bijzonderheden: RKC heeft al 11 competitie- en bekerwedstrijden op rij niet van Cambuur gewonnen. De Friezen wonnen vijf keer, zesmaal werd het een gelijkspel.

Afwezig: Nieuwpoort (geblesseerd).

Vermoedelijke opstelling: Vaessen; Lelieveld, Gaari, Adewoye, Van den Buijs, Lutonda; Bel Hassani, Anita, Clement; Lobete, Kramer.

Bijzonderheden: Cambuur moet spits Roberts Uldrikis missen tegen RKC. Hij liep op de training een kuitblessure op. Remco Boere is zijn vervanger. Felix Mambimbi gaat zijn basisdebuut maken.

Afwezig: Gullit, Uldrikis, Jacobs, Maulun.

Vermoedelijke opstelling: Virginia; Van Wermeskerken, Bergsma, Tol, Bangura; Paulissen, Hoedemakers, Jacobs; Van der Water, Boere, Mambimbi

Fortuna Sittard - Excelsior (zaterdag, 21.00 uur)

Bijzonderheden: de ideeën van Julio Velázquez, opvolger van de ontslagen Sjors Ultee bij Fortuna Sittard, zullen zaterdag mogelijk al gaan blijken in het duel met Excelsior. Voornaamste vraag: gaat de vorige week tegen NEC gepasseerde Mats Seuntjens weer starten? Het lijkt er wel op. Dogan Erdogan, die in Nijmegen tegen twee gele kaarten aanliep, is geschorst.

Afwezig: Erdogan (geschorst).

Vermoedelijke opstelling: Pandur; Pinto, Guth, Siovas, Cox; Ferati, Özyakup, Duarte, Seuntjens; Yilmaz, Gladon.

Bijzonderheden: na zijn winnende goal als invaller tegen FC Emmen maakt Serano Seymor zijn basisdebuut bij de Rotterdammers. De twintigjarige verdediger vervangt de geblesseerde Sven Nieuwpoort. Reda Kharchouch keert na rugklachten terug in de selectie.

Afwezig: Agrafiotis (knie), Donkor (privé-omstandigheden), Azarkan (knie), Nieuwpoort (knie).

Vermoedelijke opstelling: Van Gassel; Horemans, El Yaakoubi, Seymor, Tjoe-A-On; Fein, Goudmijn, Ayoub; Baas, Van Duinen, Driouech.

Volledig scherm Marouan Azarkan. © ANP

Go Ahead Eagles - FC Emmen (zondag, 12.15 uur)

Bijzonderheden: Go Ahead lijkt met nagenoeg dezelfde namen te spelen als tegen FC Volendam. De enige wijziging is waarschijnlijk dat Jamal Amofa speelt in plaats van Justin Bakker.

Afwezig: -

Vermoedelijke opstelling: De Lange; Deijl, Amofa, Idzes, Kuipers; Linthorst, Llansana, Rommens, Edvardsen; Adekanye, Lidberg.

Bijzonderheden: aanvoerder Jeroen Veldmate keert waarschijnlijk terug in de basis. De centrale verdediger miste vorige week het duel bij Excelsior door een blessure. Vervanger Julius Dirksen neemt dan weer plaats op de bank.

Afwezig: Kieftenbeld, Lieder, Hardeveld, Güclü.

Vermoedelijke opstelling: Oelschlägel; Veendorp, Araujo, Veldmate, Burnet; Bernadou, Diemers, Vlak; Mendes, Zivkovic, Romeny.

PSV - Feyenoord (zondag, 14.30 uur)

Bijzonderheden: voor PSV komt de topper tegen Feyenoord op een moment waarop het onrustig is bij de club en Feyenoord juist in een goede serie zit. Trainer Ruud van Nistelrooij mist nog altijd aanvoerder Luuk de Jong en kon vrijdag nog niet garanderen dat hij meteen na de komende interlandperiode terug is.

Afwezig: Boscagli (knie), Mauro Júnior (lies), Madueke (enkel), De Jong (kuit), Oppegård (hamstring), Van Ginkel (hamstring)

Vermoedelijke opstelling: Benítez; Mwene, Teze, Obispo, Max; Sangaré, Simons, Veerman; Saibari, El Ghazi, Gakpo.

Bijzonderheden: Feyenoord mist zondag in de topper tegen PSV alleen Lutsharel Geertruida. De verdediger staat weliswaar weer op het trainingsveld na zijn herstel van de ziekte van Pfeiffer, maar voor een rentree is het nog te vroeg. Geertruida sluit volgende week aan bij Jong Oranje.

Afwezig: Geertruida (ziekte van Pfeiffer).

Vermoedelijke opstelling: Bijlow; Pedersen, Trauner, Hancko, Lopez; Timber, Dilrosun, Kökçü; Jahanbakhsh, Danilo, Idrissi.

Volledig scherm Justin Bijlow. © Pro Shots / Mischa Keemink

Heerenveen - FC Twente (zondag, 14.30)

Bijzonderheden: SC Heerenveen had weken achtereen een lege ziekenboeg, maar deze stroomt inmiddels redelijk vol. Thom Haye, Alex Timossi (tegen Ajax nog basisspelers) en Mats Köhlert zijn er zondag tegen FC Twente niet bij vanwege een blessure. Tibor Halilovic zit zijn laatste van twee wedstrijden schorsing uit.

Afwezig: Halilovic (geschorst), Haye, Köhlert, Timossi (allen geblesseerd).

Vermoedelijke opstelling: Noppert; Van Ewijk, Van Beek, Bochniewicz, Van Aken, Kaib; Colassin, Tahiri, Olsson; Sarr, Van Hooijdonk.

Bijzonderheden: achter de naam van aanvaller Christos Tzolis staat een groot vraagteken. De Griekse huurling van Norwich City liep deze week op de training een beenblessure op. Als hij niet kan spelen, gaat er ook een streep door zijn uitnodiging voor de Griekse nationale ploeg.

Afwezig: Michal Sadilek (lies), Sem Steijn (hersenschudding).

Vermoedelijke opstelling: Unnerstall; Brenet, Hilgers, Pröpper, Smal; Kjølø, Zerrouki, Vlap; Cerny, Van Wolfswinkel, Misidjan.

AZ - Ajax (zondag, 16.45 uur)

Bijzonderheden: aanvoerder Bruno Martins Indi is weer helemaal terug. De Oranje-international maakte al minuten tegen FC Vaduz en kan tegen Ajax in de basis beginnen.

Afwezig: Karlsson, Pavlidis, Evjen.

Vermoedelijke opstelling: Verhulst; Hatzidiakos, Beukema, Martins Indi, Kerkez; Reijnders, D. de Wit, Clasie; Sugawara, Odgaard, Van Brederode.

Bijzonderheden: Owen Wijndal maakt tegen zijn voormalige club mogelijk zijn rentree voor Ajax. De staf bepaalt zaterdag of hij fit genoeg is om op de bank te beginnen. Een andere back, Jorge Sánchez, raakte tegen Liverpool geblesseerd aan zijn knie. De Mexicaan ontbreekt in Alkmaar, net als het Portugese talent Chico Conceição.

Afwezig: Ihattaren (traint apart), Wijndal (vraagteken), Sanchez (knie) en Conceição (niet fit).

Vermoedelijke opstelling: Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Álvarez, Taylor; Berghuis, Tadic, Bergwijn; Kudus.