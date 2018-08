Aftellen: PSV koestert positie in de luwte van Ajax

PSV begint eigenlijk in een ideale startpositie aan de nieuwe competitie. Na alle miljoeneninvesteringen die Ajax deed, huist de gedoodverfde kampioen in Amsterdam. Op papier althans, want de praktijk bleek al vaker weerbarstig. Ondertussen hielden ze in Eindhoven alle sleutelspelers uit het kampioensteam van vorig jaar aan boord. Daarnaast heeft PSV geïnvesteerd in nieuwkomers op onderbemande posities (linksback, linkercentrale verdediger). De enige belangrijke pion die nog niet is vervangen, is Marco van Ginkel. Maar grote kans dat dit gat ook op korte termijn wordt gedicht.



De kracht van PSV onder Phillip Cocu was de constantheid in resultaten. Ook slechte wedstrijden leidden maar zelden tot verlies. In alle drie de kampioensjaren onder zijn leiding finishte PSV ruim boven de 80 punten. Opvolger Mark van Bommel wil het iets gaan doen in de manier van spelen. Populair gezegd is het streven om PSV vaker dan onder Cocu ‘met wit’ te laten schaken in plaats van met zwart. Dus: meer initiatief om de tegenstander onder druk te zetten en te domineren. En minder vanuit de counter toeslaan. Maar Van Bommel is net zo bezeten van winnen en walgt net als Cocu van naïef voetbal. Als speler was één de lijfspreuken van Van Bommel: ‘in het eerste uur van een wedstrijd moet je investeren om daarna in het laatste halfuur toe te kunnen slaan.’ Want na een uur, ervoer hij altijd zelf, worden de ruimtes op het veld groter en vallen er gaten in de teamorganisatie. Dus ook geduld bewaren is een deugd die hij tegenover zijn spelers predikt.