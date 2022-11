Afgehaakt AZ doet nu toch weer mee bovenin: ‘Dit moeten we constant kunnen laten zien’

LIVE eredivisie | Heerenveen verwelkomt Cambuur voor Friese derby

Heerenveen won twee van zijn laatste drie duels, terwijl provinciegenoot Cambuur na vier opeenvolgende nederlagen inmiddels op de voorlaatste positie was beland voorafgaand aan deze speelronde. De thuisploeg wil aan blijven haken bij de subtop, de bezoekers uit de degradatiezone komen. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in de Friese derby.

10:00