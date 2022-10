Afgang voor PSV: koploper lijdt ontluisterende nederlaag bij brutaal Cambuur

PSV is diep, heel diep, door de ondergrens gezakt tegen SC Cambuur en verloor met 3-0. Het was een ongekende collectieve wanprestatie van de Eindhovenaren, die voor het eerst in de historie van de club verloren van Cambuur. Dat geeft stof tot nadenken voor Ruud van Nistelrooij.

Door Chris Ottens



Met bedrukte gezichten liepen de spelers van PSV na afloop van het veld in Leeuwarden. Wat er mis ging? Te veel om op te noemen. Het veldspel leek werkelijk nergens naar, negentig minuten lang niet. En dat terwijl de verre uitwedstrijd op voorhand nog te doen leek: Cambuur miste een half elftal en PSV had juist wat vertrouwen nadat het voor de interlandbreak nog van Feyenoord won. Van Nistelrooij koos mede daarom ook voor dezelfde basisopstelling tegen SC Cambuur.

Maar die formatie was geen schim van de ploeg die het tegen Feyenoord was. Al was het begin nog aardig: Ismael Saibari had binnen de minuut al kunnen scoren, maar hij was te slordig in de afronding. Verder waren er nog speldenprikjes van Cody Gakpo en diezelfde Saibari, maar viel vooral op dat PSV veel moeite had om ruimte te vinden tegen Cambuur.

Aan de bal waren de Eindhovenaren veel te traag, daardoor kreeg Cambuur de kans om in de wedstrijd te groeien en kreeg de ploeg van de geschorste Henk de Jong ook steeds meer vertrouwen. In het kwartier voor rust waren er ook mogelijkheden, maar PSV hield stand.

Toen nog wel, maar in de tweede helft ging het alsnog mis. Jarrad Branthwaite schreeuwde moord en brand in de 54ste minuut, claimde dat er een overtreding op hem werd gemaakt, maar arbiter Pol van Boekel en de VAR wuifden het weg. En dus kon Silvester van der Water scoren: 1-0. En hoe: de vleugelaanvaller schoot de bal van een meter of 25 hoog in het doel.

En dus keken de spelers van PSV radeloos naar elkaar. Hoe ze het nog om moesten draaien? Van Nistelrooij haalde onder meer sterkhouders als Joey Veerman, Ibrahim Sangaré en Xavi Simons van het veld en wisselde in totaal vijf keer, maar het hielp niets. Verder dan een kopbal van Armando Obispo en een kans voor Gakpo - na een fijne steekpass van Savió - kwamen de Eindhovenaren niet.

Het werd zelfs nog 3-0 voor Cambuur, Mitchel Paulissen besliste de wedstrijd na zo’n tachtig minuten en in de slotfase wreef Sai van Wermeskerken nog wat extra zout in de wonden. Een blamage voor PSV, dat nog nooit had verloren van de Friezen. Het is ook nog duur puntenverlies, als Ajax later vanavond van Go Ahead wint, is PSV de koppositie kwijt.

