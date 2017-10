AFC stelt André Wetzel aan als interim-trainer

,,Het is zeker niet de bedoeling dat ik langer aanblijf. Vanaf zondag zijn de gesprekken op gang gekomen en waren we er snel uit”, reageert Wetzel. Voor de 65-jarige is het zijn eerste klus na zijn afscheid in de zomer van 2016 bij de Haagse zondag-derdedivisionist HBS.



Du Chatinier gooide zaterdag na de met 0-1 gewonnen wedstrijd tegen IJsselmeervogels het bijltje erbij neer. De Utrechtse trainer stond al langer onder druk. In Spakenburg zei hij de vijfde colonne bij de Amsterdammers helemaal zat te zijn. ,,Ze hebben hier niet één, maar wel drie kettingzagen’’, fulmineerde de 59-jarige oud-trainer van FC Utrecht, die eerder al had aangegeven aan het einde van het seizoen te zullen stoppen.