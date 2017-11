Advocaat zwaait af met duels zonder waarde: 'We willen goed afsluiten'

Terwijl andere Europese landen vol spanning toeleven naar de play-offs of zich al gaan voorbereiden op het WK, speelt het Nederlands elftal twee oefeninterlands zonder waarde.

De duels met Schotland en Roemenië, twee landen die zich ook niet hebben geplaatst voor de mondiale eindronde, zijn toch vooral een verplicht nummertje voor de afgegleden nummer drie van het laatste WK. Pas volgend jaar kan Oranje een nieuwe start maken.

Nog twee interlands, donderdag in Aberdeen en dinsdag in Boekarest, dat zet Dick Advocaat een punt achter zijn derde periode als bondscoach. Aanvankelijk zou de Hagenaar pas na het duel met Roemenië zijn toekomstplannen onthullen, maar bij aankomst in Aberdeen sprak hij woensdag tegenover Schotse journalisten al duidelijke taal. ,,Dit zijn mijn laatste wedstrijden, daarna stop ik bij Oranje.''

De nieuwe KNVB-directeur Eric Gudde gaat op zoek naar een technisch directeur waarmee hij samen een nieuwe bondscoach kan aanstellen. Die kan dan bij de oefeninterlands in maart een nieuwe start maken met de nationale ploeg. Het betekent dat de laatste twee interlands onder Advocaat amper waarde hebben.

Twee jaar geleden ging Oranje naar Wales nadat het kwalificatie voor het EK 2016 was misgelopen. De oefeninterland in Cardiff werd door de toenmalige bondscoach Danny Blind gebruikt om dingen uit te proberen richting de volgende kwalificatiecyclus. Arjen Robben vertolkte met twee doelpunten de hoofdrol in het met 3-2 gewonnen duel.

Na Robben-tijdperk

In het pittoreske Pittodrie-stadion, dat stamt uit 1899, begint donderdag voor Oranje het 'na Robben-tijdperk'. De enige overgebleven Nederlandse voetballer van wereldklasse zette vorige maand een punt achter zijn interlandcarrière. Recordinternational Wesley Sneijder is er wel bij, al is de vraag hoe lang nog. Advocaat kreeg de afgelopen dagen heel wat afmeldingen binnen, maar dat was voor hem geen reden om een nieuw gezicht bij de groep te halen. Hij wil met zijn vaste groep nog twee keer winnen en dan afzwaaien met puike eindcijfers.