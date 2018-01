Advocaat: We hebben naar behoren gespeeld

NAC zet in op halvering straf voor coach Vreven

16 januari De tweede beroepszaak van Stijn Vreven, dinsdagavond in Zeist waar de voetbalbond zetelt, was hoofdzakelijk een herhaling van zetten. De trainer van NAC werd ten overstaan van twee nieuwe aanklagers bijgestaan door commissaris en huisjurist Joost van Mierlo die met een vlammend betoog in de bres sprong voor de gepassioneerde Belg.