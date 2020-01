Advocaat wacht nog op versterkingen bij Feyenoord, Ayoub en Kelly niet mee naar Marbella

Carrière van Malen gaat nu boven EK-droom

7:49 Donyell Malen is met succes geopereerd in Amerika. De prognose dat hij dit seizoen niet meer speelt voor PSV is verstandig gekozen. Het haalt alle druk en verwachtingen weg in zijn revalidatie. En wie weet waar het in een EK-jaar tóch nog toe leidt.