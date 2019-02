Advocaat verkiest Kramer boven kwakkelende Bahebeck

Door Tim Reedijk



Het seizoen van Bahebeck laat zich kenmerken door blessures. Hij miste grofweg de complete eerste seizoenshelft, raakte op trainingskamp in Spanje geblesseerd, begon wel tegen Willem II en PEC Zwolle maar was tegen PSV weer niet beschikbaar. De Fransman kwakkelt en dat maakt het voor trainer Dick Advocaat niet bepaald makkelijk om zijn elftal op Bahebeck in te stellen.



Ondanks dat de van Paris Saint-Germain overgenomen spits er zondag ‘gewoon’ bij is, krijgt Kramer de voorkeur in de spits. ,,Die oogt in elk geval steeds fitter en dat vind ik wel belangrijk”, legde Advocaat vanmiddag uit. Ook Bahebeck is fit en trainde deze week mee. ,,Maar voor een trainer is zijn situatie ook een probleem, je wil graag op spelers rekenen. Dan zie je hem deze week trainen en dan zie je dat ‘ie ontzettend veel mogelijkheden heeft. Maar je moet niet gek opkijken als dat morgen weer anders is.”



De gretigheid bij Bahebeck straalt ervan af, erkent ‘De Kleine Generaal’. ,,We speelden deze week vier partijtjes, waarvan hij er van de medische staf twee mocht meedoen. Dat hadden we hem niet verteld. Na twee partijen zeiden we: nu stoppen. Nou, dan is ‘ie woest. Dan gaat hij met bidons gooien, althans, dat probeerde hij. Dat soort dingen. Hij wil heel graag en dat is wel belangrijk, maar het moet ook voor een langere periode zijn. Ik zit hier nu vier, vijf maanden en ik weet het nog steeds niet precies met hem. Als je ziet hoe vaak hij geblesseerd is of niet aanwezig. Ontzettend veel. Ook dat is een reden waarom we Kramer gehaald hebben.”



Kramer kwam over van Maccabi Haifa en had tegen PSV (2-2) zijn eerste basisplaats bij FC Utrecht.



