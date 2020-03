Advocaat: Spelers vonden het een strafschop

Faber kan leven met gelijkspel: ‘Maar we kunnen en moeten veel beter’

17:14 Trainer Ernest Faber van PSV noemde het gelijkspel van zijn ploeg tegen Feyenoord (1-1) een terechte uitslag. ,,Het was hectisch en chaotisch, maar de eindstand klopt wel. We hadden in de eerste helft te veel balverlies”, analyseerde Faber voor de camera van FOX Sports.