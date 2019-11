Advocaat: Pim was een geweldige vakman

,,Als je dood gaat, krijg je alleen maar positieve dingen te horen. Zo gaat het altijd. Maar ik vind dit echt verschrikkelijk, voor zijn vrouw en kinderen en de rest van de familie”, zei Advocaat. ,,Ik kende Pim heel goed. We zijn drie keer samen op pad geweest. Pim was een geweldige vakman, heel ‘straight’, direct en duidelijk, tegen wie dan ook. Zulke mensen kom je weinig tegen”, aldus de Hagenaar, die Verbeek als assistent had toen hij bondscoach was van Zuid-Korea en de Verenigde Arabische Emiraten en ook in zijn korte periode bij de Duitse club Borussia Mönchengladbach.