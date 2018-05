Advocaat: Niet al die kreten van die trainers geloven

Door Dennis van Bergen Voorafgaand aan de wedstrijd van morgenmiddag liet FC Dordrecht-trainer Gérard de Nooijer zich ontvallen dat zijn club ‘geen druk kent’. En dat Sparta misschien zelfs wel bang is van de eerste divisionist, die afgelopen week stuntte door in de eerste ronde van de play-offs de tweestrijd met SC Cambuur te winnen na een 1-4 nederlaag in de heenwedstrijd. ,,Ach”, schamperde Dick Advocaat. ,,Je moet niet al die kreten van trainers geloven. We zullen zien wie er uiteindelijk de sterkste is.” Advocaat vervolgt: ,,We kennen de kwaliteiten van FC Dordrecht. Ze hebben een prachtige prestatie geleverd tegen Cambuur. Dat zegt natuurlijk veel over het karakter van die ploeg, die de strijd aan durft te gaan. Daar moet je als tegenstander partij aan kunnen bieden. En dat gaan we doen.”

Als eredivisionist speelt Sparta de eerste van de twee wedstrijden dus op vreemd terrein. Dat is ook het geval wanneer de Rotterdamse club de finaleronde haalt en daarin de winnaar van FC Emmen-NEC treft. Of dat een voordeel of een nadeel is? ,,Een voordeel”, is Advocaat stellig. ,,Die ervaring heb ik althans met Europese wedstrijden, waarin je volgens hetzelfde principe werkt. Met Zenit Sint Petersburg wonnen we de UEFA-Cup, nadat we in voorgaande wedstrijden meestal eerst uit speelden. Met de steun van het thuispubliek kun je het dan afmaken in de tweede wedstrijd.”