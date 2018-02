Advocaat na nieuw verlies: 'Het was alleen maar tegenhouden'

Door Dennis van Bergen



,,Op de zege van AZ was niets af te dingen. Maar het is niet goed dat je dat punt zo kort voor tijd nog weggeeft", was coach Dick Advocaat na afloop kritisch op de Spangenaren.



,,Er wordt op eredivisieniveau meer gevraagd dan dat we laten zien", stelde Advocaat na de wedstrijd tegen AZ waarin Sparta, ondanks de vroege 0-1 van de Duitse verdediger Julian Chabot niets te vertellen had. ,,Je moet de bal wel naar elkaar spelen. Op de trainingen ziet het er allemaal aardig uit wat de jongens laten zien. Maar wanneer tegen een goede ploeg als AZ wordt gespeeld, zie je dat dit nog wel een probleem is, de bal naar de zelfde kleur spelen."