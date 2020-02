Advocaat lovend over Kökcü: Feyenoord onderhandelt met hem over nieuw contract

Faber: Willem II op basis van ranglijst favoriet

14:15 Op basis van de ranglijst begint Willem II volgens PSV-trainer Ernest Faber morgen als favoriet aan de Brabantse derby in Eindhoven. De ploeg uit Tilburg staat op de vierde plaats in de eredivisie, met vier punten meer dan PSV. ,,Het wordt de ploeg in vorm tegen de ploeg die niet in vorm is. Het is aan ons om te laten zien dat dat niet telt", zegt Faber. ,,Iedereen bij PSV heeft behoefte aan een overwinning."