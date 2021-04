Advocaat laat toch tanden zien in laatste weken: Van Hooijdonk moet het ontgelden

Dick Advocaat is bezig aan zijn laatste weken als trainer. En de laatste weken wekte hij de indruk dat de scherpte hier en daar aan het verdwijnen is. Zo vertelde hij zelf in een openhartig interview in het NRC Handelsblad dat hij tegenwoordig ‘af en toe de andere kant op kijkt’ omdat hij geen trek meer heeft om de confrontatie aan te gaan.

Door Mikos Gouka



Over aanvoerder Steven Berghuis was de trainer nog mild. De topscorer liet zich zondag tegen Vitesse van zijn slechtste kant zien met een onnodige rode kaart als gevolg, maar Advocaat streek over zijn hart. ,,Want dit mag niet gebeuren, maar het gebeurt in voetbal”, zei de trainer tijdens zijn vooruitblik op ADO Den Haag uit zondagmiddag.

Van Hooijdonk

Maar bij de naam Pierre van Hooijdonk werd de 73-jarige Hagenaar al feller. Sterker nog, de kritische opmerkingen van de voormalig spits irriteerden de trainer van Feyenoord zo erg, dat hij weigert om komende zomer bij de NOS wedstrijden te analyseren. ,,Als je dingen zegt, moet je weten waar je over praat”, zegt Advocaat. ,,Hij haalt dingen aan, maar hij weet helemaal niet wat er op 1908 gebeurt. Dan moet je een keer langskomen hier en praten en dan weet je hoe er wordt gewerkt. Hij heeft het over mij en zegt old fashioned of old skool. Wat is dat dan? Laat het hem maar vertellen. Dat irriteert mij. Met hem praten? Lijkt mij niet verstandig, daar heb ik geen behoefte aan. Hij heeft het ook veel te druk met NAC.”

Ook zijn vriend Johan Boskamp kreeg een sms van Advocaat. De voormalig speler zag het niet meer zitten rond Feyenoord. ,,Ik heb hem een bericht gestuurd en hij belde mij terug. Jan wil het liefst achterover zitten met zijn bamihappen en dan 1-0, 2-0 en 3-0 zien. Maar zo gaat het dit seizoen niet. Misschien volgend seizoen.”

‘Dat doe je bij de amateurs’

En tenslotte corrigeerde de trainer een verslaggever van RTV Rijnmond. Die had beweerd dat bij de uitwedstrijd tegen FC Utrecht de spelersgroep niet op de hoogte was van plan B. Advocaat zei weldegelijk te hebben besproken met bepalende spelers hoe er moest worden gereageerd als het 5-3-2-systeem niet naar behoren zou functioneren. De trainer had Berghuis, Jens Toornstra en Leroy Fer op de hoogte gesteld van plan B. ,,En als jij dan zegt dat ik dat niet heb gedaan, dan zeg je dus dat ik lieg. En dan denk ik: bel me op en vraag het mij, dan vertel ik je hoe het is gegaan”, zei Advocaat. ,,Of het niet verstandiger was om alle spelers uit te leggen hoe het tactisch moest gaan als het niet zou lopen? Nee. Dat doe je bij de amateurs, niet in het profvoetbal.”

Advocaat mist zondag in Den Haag Steven Berghuis (geschorst), Aliou Baldé (knie) en Bart Nieuwkoop (knie). De trainer wilde nog niet zeggen hoe hij de absentie van Berghuis zal gaan opvangen. Luis Sinisterra en Bryan Linssen spelen in elk geval in de frontlinie. De derde Rotterdamse aanvaller is nog even afwachten.