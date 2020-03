Advocaat kraakt KNVB-plan jeugdvoetbal: ‘Het gaat wél om winnen of verliezen’

In navolging van Willem van Hanegem en Dirk Kuyt kraakt ook Advocaat de plannen in Zeist. ,,Dat is dus het probleem hier in Nederland, het gaat wel om winnen of verliezen’’, zegt Advocaat. ,,Daar word je sterk van. Als je verliest, moet je nog sterker worden. Dat hebben ze daar waarschijnlijk toch nog niet zo goed in de gaten. Maar als je dat niet begrijpt. Ik weet niet wie die heeft verzonnen, maar dit echt een heel slecht idee.’’

Quote Als je vroeger als kind op straat zat te knikkeren, wilde je toch ook winnen? Dick Advocaat

Advocaat kijkt niet alleen naar de in zijn ogen absurde plannen van Van der Zee, maar ook naar mensen als Eric Gudde, Nico Jan Hoogma en Art Langeler die in Zeist bij de KNVB dergelijke plannen niet afschieten. ,,De andere mensen zijn blijkbaar niet sterk genoeg. Het kan toch niet zo zijn dat ze uitslagen weghalen. Ik kan me herinneren dat ik vroeger naar de sigarenboer liep om de lijstjes uitslagen en de standen te bekijken. Daar was ik mee bezig en dat was best een stuk lopen.’’