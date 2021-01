Advocaat kiest voor Jørgensen : 'Als ik Pratto weer laat spelen, maak ik hem kapot’

,,We moeten gaan zoeken naar de ruimtes op het veld’’, stelde Ten Hag voor de camera van ESPN. ,,Ik verwacht dat ze vanaf het begin hoog druk gaan proberen te zetten, maar in de algemeenheid zullen ze compacter op eigen helft moeten spelen. Het is aan ons de taak om ruimte te creëren.’’

Dick Advocaat ontkrachtte dat voor de camera. ,,Dan heeft hij het mis. Dat gaan we niet doen.’’ Advocaat weet dat zijn ploeg wat achteruit zal gaan leunen, maar over een verdedigende tactiek spreken vindt de trainer onzin. ,,Dat is flauwekul. Met alleen maar verdedigend spelen pak je niet zo veel punten. Wij hebben een heel aardig ploegje, maar we spelen gewoon iets anders dan Ajax.’’



Nicolai Jørgensen krijgt een kans in de punt van de aanval. ,,Luis Sinisterra kan geen hele wedstrijd spelen en bij Lucas Pratto ben ik bang dat ik hem kapot maak. Het is nu aan Nicolai om het te laten zien. Tot nu toe stelt hij wat teleur, anders hadden we Pratto niet gekocht.’’

Ten Hag posteert net als tegen FC Twente Jurriën Timber in het hart van de defensie. Hij krijgt de voorkeur boven Perr Schuurs. ,,Hij is wat korter aan de grond en dat is goed ten opzichte van spelers als Ridgeciano Haps. In fases zal hij gaan doordekken op hem, dat zit in ons spel.’’ De coach gaf tevens aan dat Klaas-Jan Huntelaar niet bij de wedstrijdselectie zit vanwege een blessure aan zijn kuit. Op een overstap naar Schalke wilde Ten Hag niet ingaan. ,,Wij zijn volledig bezig met de wedstrijd van vanmiddag.’’