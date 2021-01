Advocaat hekelt kritiek na tripjes van Zuid-Amerikanen: ‘Calimerogedrag’

Hoewel vliegen momenteel wordt afgeraden vanwege de coronacrisis en daar eigenlijk een quarantaineperiode tegenover staat, verschenen de Argentijnse verdediger en Colombiaanse aanvaller na terugkeer in Rotterdam deze week al snel weer op het trainingsveld. Henk van Stee, de technisch directeur van Feyenoords aanstaande tegenstander Sparta, sprak daar deze week openlijk zijn verbazing over uit.

,,Een beetje calimerogedrag van Henk, ja toch?”, zei Advocaat twee dagen voor het duel op Het Kasteel. ,,Wat heeft het nou voor zin dat soort dingen te zeggen? Ik volg gewoon de richtlijnen van de medische staf van Feyenoord. Ze werken bij Erasmus, een van de beste en grootste ziekenhuizen. Dan zullen ze toch wel precies weten wat ze doen? De spelers worden om de dag getest, vier keer in de week. Allemaal negatief. Je denkt toch niet dat wij spelers in de kleedkamer zetten die andere spelers kunnen besmetten? Dat risico nemen wij niet.”

Angstgegner voor Advocaat

De derby begint komende zondag om 12.15 uur. De laatste keer dat de huidige nummer drie van de eredivisie op bezoek ging bij Sparta werd met maar liefst 0-7 (2017/18). Sparta kan zijn borst nat maken, Feyenoord won van geen andere club in zijn clubhistorie vaker (65 keer). Pikant feitje is wel dat Dick Advocaat nog nooit van Henk Fraser won; als trainer van AZ verloor hij met 2-1 op bezoek bij ADO, in dienst van Sparta met 1-0 van Vitesse en het heenduel tussen Feyenoord en Sparta dit seizoen eindigde in 1-1.