Advocaat heeft weinig te kiezen tegen FC Utrecht: ‘Sinisterra heeft een jasje uitgedaan’

De aanvaller is ziek geweest en heeft conditioneel flink wat ingeleverd. ,,Dat was vanochtend op de training zeker nog niet de Sinisterra die we gewend zijn om te zien. Hij heeft een flink jasje uitgedaan de afgelopen week. Als een sporter zeven dagen op bed ligt, dan gaat het hard. Maar hij is 21 jaar, dus ik verwacht dat hij snel weer fit is’', zei Advocaat, die afgelopen week zelf zijn vaccinatie kreeg.



De trainer kreeg diverse vragen over zijn mogelijke basiself tegen FC Utrecht, een wedstrijd die de Rotterdammers eigenlijk moeten winnen om de play-offs te kunnen ontlopen. Nicolai Jorgensen, Bart Nieuwkoop en Christian Conteh zijn er sowieso niet bij. ,,Er valt niet veel te kiezen’', zei Advocaat.



De kans is dus groot dat Robert Bozeník weer in de punt van de aanval staat. De Slowaak speelde ook tegen Fortuna Sittard, maar dat werd geen daverend succes. ,,Dat kon beter, maar dat kan ik over meer spelers zeggen’', zegt Advocaat. ,,De verwachtingen waren hoog toen hij naar Feyenoord kwam. Dat heeft hij nog niet waar kunnen maken. Dat weet hij zelf ook.’'

Haps ziet linksbuiten niet meer zitten

En de optie om Ridgeciano Haps als linksbuiten te gebruiken, lijkt ook van tafel. Advocaat zei recent nog dat in het theoretische geval dat hij nog naar een andere club zou gaan, hij Haps een speler vond om mee te nemen. Maar de linkspoot speelt zelden of nooit in de Kuip. ,,Dat is vervelend, maar Tyrell Malacia doet het goed als linksback. Haps ziet de positie links voorin niet zitten, dat zie ik aan hem op de trainingen. Ik heb eraan gedacht om Malacia rust te geven na de week met Jong Oranje en dan Haps weer eens speeltijd te gunnen. Maar Malacia speelde in Hongarije nauwelijks, dus dat was niet nodig. Voor Haps is het vervelend. Ik heb eerder gezegd dat Feyenoord met Malacia en Haps twee spelers in huis heeft, die zo bij Oranje zouden kunnen spelen. Maar ik kan er op die positie maar eentje opstellen en Haps vindt die linksbuitenpositie niets.’'

Tegen FC Utrecht moet Feyenoord zorgen dat het gat met Vitesse niet groter wordt dan vier punten. De volgende wedstrijd staan de Rotterdammers tegenover de nummer vier uit Arnhem en dan kan het gat worden verkleind naar één punt. ,,Maar eerst FC Utrecht. Ja, daar gaan we heen om te winnen. Zoals altijd. Maar we staan er nu niet opeens anders in door de stand op de ranglijst.’'

