Advocaat: Heb Oranje gezien dat wilde winnen

Goed was het niet wat het Nederlands elftal liet zien. Oogstrelend al evenmin. ,,Elke wedstrijd kan altijd beter'', stelde de Hagenaar. ,,Maar wij hadden het meeste balbezit, alleen hadden we wel wat meer mogen creëren. Ik heb echt wel gezien dat het beter kan. Maar ik heb ook een Nederlands elftal gezien dat wilde winnen.''



Advocaat was dan niet tevreden over het spel. Wel zei hij bij FOX Sports ‘erg blij’ te zijn met Memphis.



Advocaat wilde nog niet toegeven dat hij dinsdag na het oefenduel met Roemenië afzwaait bij Oranje. ,,Ik ga nu kijken of we voor die wedstrijd veel moeten veranderen of dat we zo veel mogelijk hetzelfde moeten houden. We hebben een prachtige goal uit een counter gemaakt'', doelde Advocaat op het enige doelpunt van Memphis Depay. ,,Schotland is voor eigen publiek moeilijk te verslaan. Van de laatste vijf thuisduels hadden ze er drie gewonnen en twee gelijkgespeeld. En de zesde hebben ze van ons verloren.''