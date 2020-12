Advocaat hakt knoop door: vertrek biedt Arnesen de kans op een koerswijziging

Door Mikos Gouka



Precies een week geleden zat Dick Advocaat ontspannen achter de tafel in de Guus Brox-zaal van de Kuip. Of hij na zijn succesperiode als trainer in Rusland nog weleens lekker een keer het vliegtuig had gepakt naar Moskou, was de slotvraag van de persconferentie. De 73-jarige Hagenaar schudde zijn hoofd. ,,Daar is echt geen tijd voor als trainer. Dan moet je zijn gestopt.’'