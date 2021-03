Advocaat bracht alleen Haps in: ‘Altijd bang dat ik achteraf spijt krijg van wissels’

,,Het was een hele boeiende wedstrijd, vooral in de eerste helft", zei Advocaat na de wedstrijd bij ESPN. ,,We krijgen vijf zes goede kansen na de 0-1, toen hadden we de wedstrijd kunnen beslissen. Maar uiteindelijk is dit wel een terechte uitslag. PSV kreeg in het eerste kwartier en in de tweede helt ook een aantal goede kansen. In de tweede helft hebben we veel tegenhouden. In de eerste helft hadden we veel grip op de wedstrijd, na de rust was dat een stuk minder. De organisatie stond goed. Daarom besloot ik ook om weinig te veranderen.”