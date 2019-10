Advocaat: Als de spelers achter Stam hadden gestaan, dan was hij nog trainer geweest

Door Mikos Gouka



Advocaat eist vanaf nu strijd, passie en pure hartstocht van de spelers van Feyenoord. De Hagenaar onthulde vandaag zijn plannen met de Rotterdamse club. Een ticket voor Europees voetbal is de doelstelling met eventueel overwintering in de Europa League. ,,Hoe, dat is niet belangrijk. Maar het moet kunnen’’, zei Advocaat, die met zijn assistenten Cor Pot en John de Wolf zijn entree maakte op het trainingscomplex 1908.

Feyenoord ontbeert het momenteel aan een gezonde dosis passie en strijdlust, zei de Kleine Generaal. ,,Ik heb die gasten gezegd dat Ajax ons zondag nog heeft gespaard. En dat mag nooit gebeuren. Dit elftal kan wel wat extra passie gebruiken. Ze roepen allemaal dat ze achter Jaap Stam stonden, maar ik heb het op het veld niet gezien.’’

In dat licht bezien is er toch één opvallende wijziging op komst als de voortekenen niet bedriegen. Jan-Arie van der Heijden, die er een beetje bij hing in de Kuip, zou weleens van stal kunnen worden gehaald door Advocaat. Niet meteen de meest gepassioneerde speler van de selectie, maar wel eentje met organisatorische kwaliteiten en bovendien iemand die Nederlands spreekt. ,,Dat communiceren is wel een probleem hoor. Het is zo stil op het veld. Het was ook stil langs het trainingsveld ondanks de aanwezigheid van al die supporters. Maar die mensen kijken de kat uit de boom, dat begrijp ik wel. In het veld moet het er straks vanaf spatten.’’

Van der Heijden terug zou slecht nieuws kunnen zijn voor Marcos Senesi en Edgar Ié, spelers die geen Nederlands en Engels spreken. ,,Dat zou kunnen’’, zei Advocaat, die tijdens het echte partijspel al meteen Van der Heijden aan Botteghin koppelde als centrumverdedigers.

‘Niet verwacht'

Advocaat werd gisteren officieel gepresenteerd als de (voorlopige) nieuwe trainer van Feyenoord, waarna hij vanochtend voor het eerst op het trainingsveld stond. Kort na zijn eerste oefensessie schoof hij aan voor een persconferentie, waarin hij inging op de zoveelste herstart van zijn trainersloopbaan. ,,Ik verveelde me thuis niet, hoor. Daar heb ik ook maar een paar maanden gezeten", zo knipoogde hij, doelend op zijn zomerse vertrek bij FC Utrecht. ,,Dat ik hier nu zou zitten had ik niet verwacht, maar je ziet dat het kan gebeuren.”

Waarom hij heeft besloten om aan de slag te gaan bij Feyenoord? ,,Omdat ik - net als vorig seizoen bij FC Utrecht - denk dat dit een selectie is die bovenin mee kan draaien.” Maar, zo weet ook Adovaat: ,,We staan nu vijftien punten achter op de nummer 1 en maar vijf punten boven de nummer 17. Dus het belangrijkste is dat we Europees voetbal halen.”

Gevecht

Advocaat zag de afgelopen tijd bij Feyenoord meer woorden dan daden, iets wat volledig haaks staat op het motto van de club. ,,Ik heb de spelersgroep dat net wel een beetje verweten. Ze zouden allemaal achter Jaap Stam hebben gestaan, maar dat heb ik niet teruggezien. Want als ze achter hem hadden gestaan, dan was hij nog wel trainer geweest.”

Er is werk aan de winkel, ziet ook Advocaat. ,,Het is een vrij stille groep. Zeg eens wat tegen elkaar als iemand een fout maakt. Dat hoort er ook bij, vind ik. Ik ben een beetje geschrokken van de communicatie, dat is wel een probleem, hoor. Dan moet je weer teruggrijpen naar de basis. Het wordt een gevecht, maar ik denk dat we nog steeds een aardig elftal hebben.”