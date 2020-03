Advies ECV: Geen handen schudden in eredivisie

De spelers in de eredivisie wordt vanwege het coronavirus verzocht om voorlopig geen handen te schudden. Dit advies staat in een memo die door de Eredivisie CV naar alle clubs is gestuurd.

Door Wietse Dijkstra

Bij de bekerwedstrijd tussen Feyenoord en NAC viel het donderdag al op: de spelers van beide clubs gaven elkaar voor de aftrap geen hand. En ook de kinderen die als mascotte mee het veld op mochten, hielden hun handen dit keer op de rug. Dit als gevolg van het advies van de belangenorganisatie ECV, dat het volgende heeft rondgestuurd:

,,Met onmiddellijke ingang willen we de volgende afspraken maken, welke gelden voor alle clubs in de eredivisie tot nader order: Spelers geen handen te laten schudden of hand-in-hand te laten lopen voorafgaand en na afloop van de wedstrijd (arbitrage, line-up kinderen, tegenstanders, pers etc.). Spelers na afloop van de wedstrijd buiten de commerciële ruimtes te houden.‘’

,,Na afloop zijn spelers uiteraard beschikbaar voor de pers in de mixed zone en worden de verplichtingen over en weer nagekomen. Verder zullen ze zich niet begeven in ruimtes buiten kleedkamer en mixed zone.

,,We hebben deze memo uitgevaardigd omdat we de clubs een handvat willen geven’’, zegt ECV-directeur Mattijs Manders over de maatregelen. ,,We hebben het protocol zoveel mogelijk aangescherpt als het gaat om licht contact. Het gaat ons erom dat spelers maximaal beschermd worden tegen besmettingsgevaar.’’

Zonder publiek

Net als de KNVB volgt de ECV de richtlijnen van de RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Plannen om wedstrijden zonder publiek te spelen, zoals in Italië en Zwitserland al het geval is, zijn er in Nederland nog niet.

,,Het is ook regionaal gebonden‘’, zegt Manders. ,,Als je in Groningen een besmettingshaard zou hebben, kun je bijvoorbeeld wel Feyenoord – Sparta door laten gaan, maar FC Groningen – Emmen niet. Maar maatregelen als in Italië zijn hier nog niet aan de orde. We gaan als ECV niet zeggen dat je zonder publiek moet gaan spelen. Daar gaan wij niet over.’’