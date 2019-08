Advies aan Stam: grijp in en begin opnieuw

Het was de schuld van Sam Larsson. Flapdrol. Deze hautaine voetballer mag spelen op de plek waar ooit Coen Moulijn, Pétur Pétursson en Regi Blinker stonden. Geen historisch besef waarschijnlijk, anders geef je meer, of de Zweed heeft geen eergevoel, of allebei. Afijn, die flapdrol passte een vrije bal naar iemand met het verkeerde shirt. Die speler van FC Utrecht, Issah Abass, gaf onmiddellijk vol gas.