Adrie Poldervaart mist bekerduel De Graafschap wegens ziekenhuisopname

Jahan­bakhsh schiet Feyenoord in extremis naar gelijkspel in verhitte kraker tegen tiental PSV

Met de 2-2 in eigen huis zou Feyenoord normaal geen genoegen nemen. Maar de 1-2 en de 2-2 van Alireza Jahanbakhsh vielen zo laat, dat er prima te leven was voor de koploper. PSV was uiteraard minder blij.

7:25