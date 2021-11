ADO-speler scoort vanaf eigen helft en doet Gertjan Verbeek en Almere City extra pijn

Lance Duijvestijn bracht de thuisploeg in de 12e minuut, vanuit een counter, op voorsprong. Sem Steijn en Thomas Verheydt zorgden er met treffers in de 36e en 40e minuut voor dat ADO met een voorsprong ging rusten.

Invaller Besuijen besliste het duel in de blessuretijd met de 1-3. Dat laatste doelpunt was er eentje om in te lijsten. Besuijsen schoot vanaf de eigen speelhelft raak. Hij profiteerde optimaal van een leeg doel, omdat Almere-doelman Agil Etemadi in de slotfase mee naar voren was gegaan in de hoop de gelijkmaker te forceren.