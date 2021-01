ADO ontvangt VVV in degradatiekraker

Rentree Vlaar laat nog op zich wachten

12 januari Ron Vlaar komt voorlopig nog niet in actie in wedstrijdverband. De 35-jarige routinier moest de training bij de nummer 5 van de eredivisie vroegtijdig beëindigen. Hij is niet beschikbaar voor de uitwedstrijd woensdag tegen PSV. Vlaar kwam dit seizoen in de eredivisie nog niet in actie. In de laatste drie duels zat hij al wel weer op de Alkmaarse bank.