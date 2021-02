ADO met El Khayati tegen PSV?

Voormalig speler en materiaalman Een jaar zonder Carlo de Leeuw: 'Toen ik Leroy Fer na afloop zo enorm zag huilen, hield ik het ook niet droog’

10 februari In Friesland knokte Feyenoord zich op 13 februari vorig jaar naar winst in de kwartfinale van de KNVB-beker tegen Heerenveen, op de dag dat Carlo de Leeuw was gestorven. Zijn vrouw Charlotte krabbelde sindsdien overeind. ,,Er was niemand die een hekel had aan mijn man.”