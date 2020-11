ADO handelt razendsnel na ontslag Rankovic en haalt Brood binnen als opvolger

Na die beslissing schakelde de clubleiding van ADO snel door. Het kwam uit bij Brood, die sinds vorige winter beschikbaar is. Toen werd hij, ondanks het winnen van een periodetitel, ontslagen bij NAC. In Breda werkte hij iets meer dan een halfjaar. Daarvoor was hij werkzaam als assistent-trainer bij PSV.

Brood bouwde eerder in zijn carrière een goede reputatie op als trainer van RKC. Met de Waalwijkers promoveerde hij in 2009 via de play-offs naar de eredivisie. Daaruit degradeerde hij een jaar later echter weer. Maar Brood bleef trainer van RKC en pakte in 2011 de titel in de eerste divisie. Dat lukte hem in 2015 ook als trainer van NEC.