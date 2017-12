'ADO gaat nog veel plezier beleven aan Nick Kuipers'

Kuipers tekende afgelopen zomer voor vier jaar in Den Haag. Na zeven seizoenen MVV was de Maastrichtenaar toe aan een volgende stap. Die had hij al eerder kunnen zetten als hij tweeënhalf jaar geleden niet een zware knieblessure had opgelopen. ,,Dat heeft langer geduurd dan we dachten'', zegt Meijer. ,,Maar afgelopen seizoen heeft hij een goed jaar gehad. De Jupiler League is natuurlijk iets anders dan de eredivisie. Maar hij is groot, sterk, redelijk snel en er zit een goede kop op.''



Daar kan Verheydt over meepraten. ,,Ik weet hoe sterk en snel die gozer is'', zegt de bonkige spits. ,,Ik heb met hem veel duels uitgevochten op de training. Hij had dit seizoen nog geen wedstrijd gespeeld, zelfs niet bij de beloftes. Maar hij speelt uit bij PSV wel gewoon 90 minuten. Dat geeft wel aan wat voor sterke kerel hij is.''