ADO eindelijk met Zhang, maar nog zonder Kishna

Doordat ADO in de laatste vier wedstrijden niet gewonnen is, gaan de Hagenaars morgen als nummer 13 van de eredivisie naar Zwolle. PEC heeft een puntje minder en staat maar net boven de degradatiezone. ,,Eén punt uit vier wedstrijden, dat is slecht. Heel simpel”, aldus Groenendijk. ,,We weten dat we in een mindere serie zitten. We snakken naar een goede wedstrijd en een overwinning, want wij kunnen beter dan we de laatste weken hebben laten zien.’’