ADO Den Haag zet dankzij wondergoal Verheydt eerste stap naar finale play-offs na zege op FC Eindhoven

Met videoADO Den Haag heeft mede dankzij een wonderschone kopbal van Thomas Verheydt een eerste stap gezet richting de finale van de play-offs om promotie naar de eredivisie. FC Eindhoven werd in Den Haag verslagen. Door een weggegeven penalty wel met 2-1 in plaats van 2-0. Daardoor belooft de return in Eindhoven bloedstollend spannend te worden

Zet het beeld stil één seconde voordat Thomas Verheydt de bal raakt en laat iemand die het nog niet gezien heeft raden waar de bal eindigt. Niemand zal geloven dat de Haagse spits met een kopbal scoort. Maar dat deed hij wel, volgens een recept dat in Den Haag inmiddels ruim en breed bekend is. Aanvoerder Boy Kemper gaf het in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven nog aan: ,,Heerlijk dat Thomas er weer bij is, dan kan ik weer voorzetjes geven.”

Hij deed het in de 28ste minuut. Zijn pass was weliswaar precies op maat, maar leek toch geen grote scoringskans op te leveren. Verheydt moest dik een meter achter de penaltystip en schuin voor het doel ver boven Collin Seedorf uitkomen om aan koppen toe te komen. De afstand naar de verre kruising moet ongeveer vijftien meter zijn geweest en snelheid moest hij de bal ook nog zelf meegeven. Maar tot ieders verbazing kopte hij feilloos raak.

Het onwaarschijnlijk mooie doelpunt was zijn 35ste treffer in veertig officiële wedstrijden, dit seizoen. Dertien daarvan maakte hij met zijn hoofd. Geen speler in het Nederlandse voetbal kopte ook maar half zo vaak raak als hij. En die dertiende kopgoal was nog van enorm belang ook. De Haagse spits bracht zijn ploeg ermee op een 2-0 voorsprong.

ADO kantelde de wedstrijd daarmee definitief. Want na een moeizame openingsfase waarin Eindhoven een paar grote kansen kreeg om op een 0-1 voorsprong te komen, kwam de Haagse ploeg steeds beter in de wedstrijd. De thuisploeg maakte na een kwartier spelen zelf de eerste grote kans die het kreeg af. En ook daarbij speelde Verheydt een belangrijke rol. Subtiel gaf hij de assist op middenvelder Dhoraso Moreo Klas, die net als drie dagen eerder tegen NAC scoorde.

Volledig scherm ADO viert de 1-0. © Toon Dompeling

Helemaal op slot kreeg ADO de wedstrijd na de 2-0 van Verheydt overigens niet. Na de rust groeide Eindhoven, dat in het reguliere Keuken Kampioen Divisie-seizoen knap als derde is geëindigd, weer in de wedstrijd. Met nog ruim een kwartier te spelen, kwam het team van trainer Rob Penders ook nog terug tot 1-2. Joey Sleegers, de topscorer van de Brabanders, benutte een strafschop nadat ADO-verdediger Hervé Matthys een opzichtige overtreding maakte op Eindhoven-invaller Justin Ogenia.

Het maakte even wat los bij de bezoekers en Jamal Amofa moest namens ADO nog een bal van de lijn halen. Maar uiteindelijk bleef de Haagse ploeg overeind en bleek de wonderkopbal van Verheydt genoeg om met een goede uitgangspositie naar Noord-Brabant af te reizen. Daar moet de ploeg van trainer Giovanni Franken zaterdag de plek in de finale van de nacompetitie veiligstellen.

