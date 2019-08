ADO Den Haag - Sparta

Onrust bij Feyenoord Hoe Jaap Stam werd overvallen door wanorde in de Kuip

7:20 Geen leiding, geen geld en een bak vol zorgen. Trainer Jaap Stam is niet bepaald in een gespreid bedje terechtgekomen bij Feyenoord. Hoe overleeft de oud-international alle onrust in zijn eerste maanden? ,,Hij is het type dat zomaar kan zeggen ‘bekijk het maar’.’’