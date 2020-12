ADO Den Haag op jacht naar zege in degradatiekraker tegen hekkensluiter Emmen

Betaald voetbal spreekt van ‘misver­stand’ rond proef met publiek

8 december De belangrijkste organisaties uit het Nederlandse betaald voetbal denken dat sprake is van een misverstand bij de overheid. Premier Mark Rutte kondigde op de persconferentie aan dat in januari een proef gaat plaatsvinden met publiek in enkele stadions, de zogeheten Fieldlabs. Het betaald voetbal pleit er echter al wekenlang voor dat in alle stadions weer in beperkte aantallen publiek wordt toegelaten, net als aan het begin van het seizoen.