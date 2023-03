ADO Den Haag na droomstart onderuit tegen Willem II, promotie bijna zeker voor PEC Zwolle en Heracles

PEC Zwolle won met 2-0 van NAC Breda, dat maandagavond een flinke klap te verwerken kreeg met de 2-6 nederlaag tegen Jong Ajax. Vanavond hield NAC in de eerste helft goed stond in Zwolle, waar FC Den Bosch twee weken geleden nog met 13-0 verloor. Direct na rust ging Oualid Agougil in de fout met een te korte terugspeelbal op doelman Roy Kortsmit, waar Dean Huiberts dankbaar van profiteerde. Lennart Thy besliste de wedstrijd in de 84ste minuut met de 2-0 en zijn vijftiende treffer van het seizoen, waarmee hij net als Emil Hansson twee goals minder heeft dan KKD-topscorer Dylan Vente van Roda JC.

Heracles stond halverwege ook nog op 0-0, maar won uiteindelijk met 1-5 bij TOP Oss. Invaller Rigino Cicilia opende vijf minuten na rust de score met een fraai schot in de verre hoek. Na twee goals van Nikolai Laursen maakte Marko Vejinovic met een harde uithaal van afstand de vierde treffer voor Heracles, dat nog altijd zes punten minder heeft dan PEC Zwolle. Wel heeft de ploeg van Dick Schreuder al een wedstrijd meer gespeeld, waarmee de strijd om het kampioenschap nog zeker niet gestreden is. Laursen maakte in de 93ste minuut van dichtbij ook nog de 1-5, waardoor hij de wedstrijdbal mee naar Almelo mag nemen.

ADO Den Haag na droomstart onderuit

De voorsprong op nummer drie Almere City, dat met 0-2 won bij Jong Ajax, is nog wel altijd elf punten met nog tien speelrondes te gaan. Nummer vijf Willem II won met 1-3 bij ADO Den Haag, dat via een eigen goal van rechtsback Leeroy Owusu nog wel op achterstand kwam na 50 seconden. Via goals van Matthias Verreth en Elton Kabangu (2x) in de tweede helft wonnen de Tilburgers uiteindelijk met 1-3 van de ploeg van Dick Advocaat, die voor de wedstrijd een bronzen schild ontving nadat hij werd gekozen als beste trainer van de derde periode in de Keuken Kampioen Divisie.

Programma en uitslagen Keuken Kampioen Divisie

Stand Keuken Kampioen Divisie

Statistieken Keuken Kampioen Divisie

