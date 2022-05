ADO Den Haag morele winnaar in play-off tegen Excelsior na gelijkmaker van Sem Steijn in blessuretijd

Grote vreugde bij ADO Den Haag na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Dennis Higler. Het bomvolle uitvak en de Haagse supporters op de thuistribunes lieten zich flink horen na de late ontsnapping van hun ploeg. De spanning zit er namelijk nog vol op in het gevecht om het laatste eredivisieticket voor het seizoen 2022-2023. Het eerste duel in de finale van de play-offs eindigde na een hectisch duel in een gelijkspel.

Het ging in aanloop naar de finale van de play-offs over de spitsen van beide clubs. De twee meest scorende spelers van de Keuken Kampioen Divisie stonden tegenover elkaar. Thijs Dallinga (31 goals) en Thomas Verheydt (30 treffers) hadden in de reguliere competitie al laten zien dat ze van grote waarde waren voor hun ploegen en ook in de nacompetitie waren ze weer bepalend geweest.

En daar leken beide ploegen in het Van Donge & De Roo Stadion op ingesteld. De finalisten probeerden elkaars wapens te ontmantelen. In het gesloten duel dat daardoor plaatsvond, was het Excelsior dat het ADO wel vanaf het begin van de wedstrijd knap lastig maakte. De Kralingers zetten de ploeg uit Den Haag onder druk en werden regelmatig gevaarlijk. Vaak stuitte de ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen echter op de taaie verdediging van ADO. En toen onder anderen Mats Wieffer en Marouan Azarkan wèl de kans kregen om uit te halen, gingen hun pogingen naast of over. Keuken Kampioen Divisie-topscorer kon nooit in stelling worden gebracht.

Maar waar de Rotterdammers in de eerste helft dus niet doortastend of onzorgvuldig waren, hielpen ze zichzelf meteen na de rust stevig in het zadel. Invaller Couhaib Driouech brak aan de linkerkant van het veld door. Zijn lage voorzet ging in eerste instantie nog voorbij aan Thijs Dallinga, maar omdat ook ADO-keeper Hugo Wentges er niet tussen kwam, kon Azarkan bij de tweede paal binnenschuiven.

Het maakte het rommelige en nerveuze eerste duel in de finale van de nacompetitie niet bepaald los. De spanning bleef er volledig op zitten en hoewel ADO meer ging aandringen, creëerde de Haagse ploeg nauwelijks kansen. Want behalve Dallinga, werd ook Verheydt vrijwel niet bediend. En dat terwijl de sterke Hagenaar daar wel afhankelijk van is. In de slotfase van de wedstrijd kreeg hij een klein schietkansje, die Excelsior-keeper Stijn van Gassel eenvoudig wist te keren.

Het was wel de aanleiding voor een sterker slotoffensief van de bezoekers. En die leverde prompt nog een resultaat op ook. Sem Steijn dribbelde in de 92ste minuut langs de Kralingse verdediging voor de eerste échte grote ADO-kans van de wedstrijd. Hij schoof hem koelbloedig langs Van Gassel. Het had een Haagse vreugde-explosie als gevolg. De hoop van de Hofstad op promotie naar de eredivisie is nog springlevend en de spanning in de finale van de play-offs zit er nog helemaal op.

