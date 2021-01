ADO Den Haag huurt Familia-Castillo van Chelsea, Grot traint mee

Familia-Castillo lijkt daarmee in eerste instantie een concurrent voor ADO-backs Boy Kemper en Lassana Faye. De geboren Amsterdammer stapte in 2016 vanuit de Ajax-jeugd over naar Chelsea en kwam in 2019-2020 op huurbasis uit voor Jong Ajax. In dat seizoen vormde hij regelmatig samen met Kemper de linkerhelft van de Amsterdamse verdediger. Familia-Castillo speelde voor Jong Ajax en Jong AZ bij elkaar opgeteld 29 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie, waarin hij zes assists gaf.