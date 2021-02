ADO Den Haag heeft El Khayati terug: ‘Het voelt als thuiskomen’

ADO Den Haag heeft Nasser El Khayati teruggehaald. De middenvelder, die tussen 2017 en 2019 een zeer succesvolle periode had bij de club, was transfervrij na een avontuur in Qatar.

Door Marijn Abbenhuijs



De aanvallende middenvelder, die morgen 32 jaar oud wordt, speelde in Qatar slechts zestien officiële wedstrijden sinds hij er in augustus 2019 naartoe ging. Hij is dan ook blij om terug te zijn in Den Haag. ,,Het voelt als thuiskomen. Dit is en blijft mijn club”, zegt El Khayati via de officiële kanalen van ADO. ,,In het verleden is gebleken dat spelers het liefst in goede tijden terugkeren bij hun oude club, maar ik vind dit juist een geschikt moment. Het is makkelijk om terug te keren als de club op een betere positie staat, maar ik hou van uitdagingen. De situatie van de club zorgt ervoor dat ik extra gebrand ben om de strijd aan te gaan en alles te geven voor lijfsbehoud.”

Quote We zijn erg blij met Nasser en hopen dat hij ons kan helpen in ons gevecht voor behoud van het eredivisie­schap Directeur Martin Jol El Khayati speelde tussen 2017 en 2019 al 82 officiële wedstrijden voor ADO. Daarin scoorde hij 36 keer en gaf hij 24 assists. ,,Ik heb al mooie tijden beleefd bij ADO Den Haag en ben de club tijdens mijn verblijf in Qatar altijd blijven volgen. Ook heb ik contact gehouden met een aantal mensen binnen de club”, stelt El Khayati. “Ik heb de afgelopen periode elke dag keihard getraind. Ik ben volledig fit, maar het is natuurlijk nog wel zaak om zo snel mogelijk weer ritme op te doen.”

Martin Jol, hoofd van het technisch hart van ADO, omschrijft de komst van El Khayati als een bewijs van het feit dat ze er bij de club alles aan doen om ADO in de eredivisie te houden. ,,We zijn erg blij met de terugkeer van Nasser en hopen dat hij ons kan helpen in ons gevecht voor behoud van het eredivisieschap. We hopen dat hij mede het verschil kan maken in onze ploeg, zoals hij dat ook al deed in de periode tussen januari 2017 en augustus 2019. Hiermee willen we onze fans tevens laten zien dat we er alles aan doen om ADO Den Haag dit seizoen op hoogste niveau te houden.”

Samy Bourard

Daarvoor gooit het clubbestuur het wel over een andere boeg. Want waar de club afgelopen zomer nog inzette op de komst van veelal jonge spelers en daarmee waarde op het veld wilde creëren, lijkt Samy Bourard alweer te vertrekken. De 24-jarige Belg kwam na lang onderhandelen over van FC Eindhoven en was dit seizoen al goed voor drie competitiedoelpunten.

Hij is momenteel echter in onderhandeling met het Hongaarse Videoton en wordt vermoedelijk verkocht. ,,Hij krijgt de ruimte om daar naartoe te gaan”, bevestigt trainer Ruud Brood. ,,Wij hebben op dit moment zelf weinig middelen, dat is één. Tegelijkertijd is het een jonge speler die ook graag wil. In deze fase is het belangrijk om het totale plaatje te zien en daarom krijgt hij de ruimte.”

Volledig scherm Nasser El Khayati. © Angelo Blankespoor