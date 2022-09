AD Voetbalpodcast | ‘De KNVB moet die transferdeadline gelijkstellen met Engeland’

,,We zijn te vroeg in Nederland", begint Gouka. ,,Er kan bij ons niet meer in, maar heel veel uit. In Engeland hebben ze nog een dag langer. In België en Turkije bijvoorbeeld nog een week. Dus daar zal PSV bijvoorbeeld nog wel wakker van liggen. Want ze kunnen geen vervanger halen of het moet een clubloze spelers zijn. Na het WK gaat de transfermarkt dan weer open.”