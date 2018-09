Achttiende plek vreet aan Buijs: 'Dan denk je: doen we iets niet goed?'

Door Sander de Vries



Dat zou een enorme opluchting zijn voor de ‘Trots van het Noorden’ – en Danny Buijs in het bijzonder. Want natuurlijk vreet de huidige achttiende plaats aan de trainer. ,,Je bent er continu mee bezig”, zei Buijs in aanloop naar het duel met de Alkmaarders. ,,Dan denk je: doen we iets niet goed? Moeten we het anders doen? Moeten we anders trainen? Natuurlijk doe je dat ook als het goed gaat, maar het is net even iets makkelijker met 7 of 8 punten meer.”