Achterstand op België blijft gelijk na magere coëfficiëntenweek

België

Als we naar boven kijken, komt Nederland als eerst nummer acht België tegen. De Belgen hebben 2,15 punten meer, dat ook al zo was vóór vanavond. Zowel Nederland als België pakte deze week namelijk 0,8 punten voor de coëfficiëntenranglijst. Club Brugge en Racing Genk verloren in de Champions League, KAA Gent - dat VfL Wolfsburg klopte - en Standard Luik - dat te sterk was voor Eintracht Frankfurt - harkten vanavond in de Europa League namens onze zuiderburen de punten binnen.



De achterstand op de Belgen is dit seizoen echter al flink geslonken: De Belgen sprokkelden 6.000 punten, 1.800 minder dan Nederland.