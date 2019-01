Achterban Vitesse schreeuwt om aanvallender voetbal

Ups en downs De wonderlij­ke carrière van Ryan Babel

15 januari Op 1 februari 2004 debuteerde Ryan Guno Babel (32) bij Ajax in het betaalde voetbal. Vijftien jaar na dato keert hij zondag bij Fulham terug in de Premier League. De wonderlijke carrière van de Amsterdammer is er één van ups en downs. Drie hoogtepunten en twee dieptepunten.