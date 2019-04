Achilles'29 stopt met vrouwenploeg in de eredivisie

Achilles’29 stopt met het vrouwenteam in de eredivisie. Het elftal maakt het seizoen op het hoogste niveau nog wel af, maar de voetbalclub uit Groesbeek heeft niet genoeg financiële middelen om met het team door te gaan.

Zodoende komt er na drie jaar een einde aan het vrouwenteam in de eredivisie. Het was al langer twijfelachtig of Achilles wel door kon met de vrouwentak. De kosten (reiskosten, vergoedingen voor de speelsters, salaris trainersstaf) bleken te hoog voor de vereniging.

Het huidige bestuur, onder leiding van voorzitter Pjotr van der Horst, heeft steeds aangegeven graag met de vrouwenploeg door te gaan. Dan moest het team wel via externe financiers bekostigd worden. In januari van dit jaar dreigde het team al per direct te moeten stoppen, maar kon de ploeg dankzij investeringen van onder meer ouders van de speelsters het seizoen alsnog afmaken.