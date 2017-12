'Achilles'29 overweegt faillissement en doorstart'

De clubleiding van Achilles’29 overweegt een faillissementsaanvraag. Volgens verschillende bronnen van De Gelderlander is dat een serieuze optie. Alle spelers zouden in dat geval transfervrij zijn. Het bestuur van de Groesbeekse voetbalclub, dat officieel alleen nog bestaat uit bestuurslid Elrie Bakker-Derks, wil niet inhoudelijk reageren.

Volgens ingewijden stond er zelfs al een zitting bij de rechtbank op de rol voor een faillissement, maar die zou zijn uitgesteld. Het eventuele faillissement betreft de bv, waartoe het eerste elftal en het beloftenteam behoren. De vereniging Achilles’29, waar de breedtesport en vrouwentak onder vallen, blijft wel bestaan.

Lees ook NEC in derby overtuigend langs Achilles Lees meer

Verschillende scenario’s

Bestuurslid Bakker-Derks laat weten niet op de kwestie te willen reageren. ,,Binnen de club zijn we druk met verschillende scenario’s bezig. Op dit moment heb ik daar verder niets aan toe te voegen”, stelt zij in een reactie.

Er zouden nog twee scenario’s zijn voor de toekomst van Achilles. De eerste mogelijkheid is dat de bv failliet gaat. De clubleiding hoopt in dat geval op een doorstart in de tweede divisie. De KNVB moet daar toestemming voor geven. De tweede optie is dat de bv blijft bestaan doordat de miljoenenlening binnenkomt. De clubleiding van Achilles schermt al lange tijd met een lening van 5 miljoen bij een onbekende Braziliaanse financiële instelling, maar het geld is tot op heden niet binnen.

Salarisachterstand

In het geval van een faillissement worden de contracten ontbonden en zijn alle spelers en stafleden van het eerste team (uitkomend in de tweede divisie) en de beloftenploeg (hoofdklasse) transfervrij. De clubleiding gaat met betrokkenen gesprekken voeren over een eventuele nieuwe verbintenis. Die gesprekken vinden komende week plaats, ook als er nog geen duidelijkheid is over de toekomst.

Hoeveel voetballers blijven, is een groot vraagteken. In de wandelgangen gaan zelfs verhalen dat enkele spelers al gesprekken hebben gevoerd bij andere clubs. Het bestuur van Achilles heeft de laatste tijd veel krediet verspeeld bij het eerste team, omdat er meerdere keren beloftes niet zijn nagekomen.

Achilles heeft sinds april problemen met het uitbetalen van de salarissen. Het eerste elftal krijgt nog de helft van het salaris voor oktober. Voor de maanden november en december is niets overgemaakt. Ook stafleden en het vrouwenteam krijgen nog geld. Bij een faillissement neemt het UWV maximaal 13 weken van de salarisachterstand over.

3,6 miljoen schuld