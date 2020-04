Aanvoerders Twente, Heracles en Willem II willen nog wel voetballen ‘als het veilig is’

Zij wachten de videoconferentie van dinsdag af, waarin ze door de KNVB worden bijgepraat over de stand van zaken. Als het aan de aanvoerders van FC Twente, Heracles en Willem II ligt, kan er eventueel nog wel worden gevoetbald. Als de situatie na 1 juni tenminste weer veilig is.

Robin Pröpper (Heracles Almelo)

,,Ik ga niet zeggen we spelen wel of niet, daar ga ik niet over”, zegt Pröpper. „Maar als het RIVM en de regering zeggen dat het kan, dan kan het en willen we spelen.”

Peet Bijen (FC Twente)

,,De gezondheid staat bij iedereen op de eerste plek. Of we wel beginnen in juni of niet, het zij zo. We luisteren naar de instanties.”

Jordens Peters (Willem II)

,,We volgen de adviezen van de overheid en de RIVM”, zegt Peters tegen VI. ,,Zij hebben de specialisten in huis die iets zinnigs kunnen zeggen over deze crisis. Natuurlijk. Er is veel onzekerheid, ook bij de spelers. Maar dat geldt voor heel veel bedrijfstakken.”

Peters volgt daarmee het standpunt van de club, verwoord door algemeen directeur Martin van Geel: ,,Gezondheid staat voorop. Maar als we dan weer veilig kunnen voetballen, gaan we ervoor.”

Mario Bilate (RKC Waalwijk

Als het aan RKC Waalwijk-aanvaller Mario Bilate ligt, maakt de KNVB per direct een einde aan het voetbalseizoen. ,,Voor elk scenario is wat te zeggen, maar ook elk scenario valt min of meer tegen te spreken. Ervan uitgaande dat we in ieder geval niet meer mogen samenkomen tot 1 juni, lijkt het mij het beste dat het gewoon klaar is dit seizoen.”