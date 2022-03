Aanvoerder Dusan Tadic over ‘lelijk’ Ajax in tweede helft: ‘Niet onze manier’

Ajax gaf in de tweede helft een 2-0 voorsprong weg. Hoe dat kwam? ,,Wij moeten meer praten achterin. De organisatie stond niet goed", concludeerde de Serviër.

Ondanks het matige optreden van Ajax bleven de drie punten in Amsterdam. ,,Ik had het gevoel dat we nog gingen scoren”, aldus Tadic. ,,Het was heel lelijk in de tweede helft. Dat is niet onze manier, maar soms moet dat.”



Tadic miste zijn laatste twee pingels voor Ajax, maar onder druk faalde hij niet tegen RKC. ,,De spanning bij zo'n penalty is mooi. Ik speel voor die spanning, zo in een vol stadion.”

Hij kwam ook nog even terug op zijn opmerkingen over Marc Overmars, de gewezen technisch directeur van Ajax die moest vertrekken vanwege grensoverschrijdend gedrag. ,,Ik bedoelde niet dat het me niet interesseert. Het interesseert me wel, want ik ben erg gevoelig wanneer het over vrouwen gaat”, aldus Tadic. ,,Ik heb thuis veel vrouwen. Twee oudere zussen en twee dochters. Ik bedoelde het niet zo, want natuurlijk interesseert het me. Maar ik weet niet wat er is gebeurd en dan is het niet aan mij om mensen te veroordelen.”

Ten Hag: ‘We zijn ontsnapt’

Trainer Erik ten Hag stelde dat Ajax tegen RKC ontsnapte en was verbaasd dat zijn ploeg na rust een 2-0 voorsprong weggaf. ,,Na de 2-0 zou het klaar moeten zijn. Dan moet je in de tweede helft uitlopen naar 5-0", keek Ten Hag terug. ,,Dat gebeurt ook vaak, maar vandaag niet. Bij de 2-2 schakelen we dramatisch om. Daarna gingen we veel risico nemen, soms te veel. Want dat brengt je ook niks, dan sta je met z'n allen op één lijn.”

Onana

André Onana stond voor het eerst in ruim een jaar in de basis van Ajax tijdens een eredivisiewedstrijd. Ook de doelman verscheen voor de camera's van ESPN. ,,Ik ben blij om terug te zijn", aldus Onana, die nu drie wedstrijden op rij heeft gespeeld. ,,Ik ben nog niet op m'n best. Ik ben nog jong en kan mezelf op alle vlakken nog verbeteren.”



Onana kreeg ook nog de vraag of de keeper uit Kameroen aan zijn afscheidstournee bezig is bij Ajax. Zijn contract loopt na dit seizoen af. ,,Ja, dit zijn zeer waarschijnlijk mijn laatste weken in Amsterdam”, bevestigde hij. ,,Maar ik ben blij met wat ik bereikt heb hier.”

