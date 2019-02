Aanvoerder Brama mist waarschijnlijk topper tegen Sparta

Emmen maanden zonder supersub Pedersen

6 februari FC Emmen kan in de strijd tegen degradatie voorlopig niet beschikken over Nicklas Pedersen. De Deense aanvaller raakte dinsdag op de training geblesseerd. Onderzoek wees een dag later uit dat Pedersen zwaar kniebandletsel heeft opgelopen. Pedersen staat sowieso enkele maanden aan de kant, meldt Emmen.