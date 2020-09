Aanvallerscarrousel op volle toeren: met Sylla is FC Utrecht voorbereid op vertrek Kerk

Noem het aantrekken van Moussa Sylla (20) gerust een stunt. Sylla wilde zijn contract bij AS Monaco niet verlengen vanwege een gebrek aan perspectief, maar hij heeft toch maar mooi Champions League-ervaring en tientallen jeugdinterlands voor Frankrijk gespeeld. Ooit werd hij de nieuwe Kylian Mbappé genoemd. Nu speelt hij bij FC Utrecht.



Dat is geen keuze voor het geld geweest, uiteraard niet. Sylla kon bijtekenen en had talloze opties in topcompetities, met veel hogere salarissen. Sylla was ook een bekende in het netwerk van Utrecht-scout en ex-speler Didier Martel, mocht er ooit ruimte komen om eens een huurpoging te doen. Met Sylla’s transfervrije status gooide FC Utrecht maanden geleden al een hengel uit voor een definitieve verbintenis en drie weken geleden ontstond daarin een opening. Alles trok FC Utrecht uit de kast om Sylla te overtuigen van het sportieve plaatje; dinsdag tekende hij een driejarig contract met een optie voor een vierde jaar.